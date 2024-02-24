https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/pridnestrove-obratilos-k-obse-iz-za-podgotovki-diversionnykh-grupp-v-moldavii-1050258918.html
Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии
Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии
Министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на... 24.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-24T14:45+0300
2024-02-24T14:45+0300
2024-02-24T17:45+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, заявил РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский. ⠀Он отметил, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в этой стране, призывов к трансформации миротворческой миссии и пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия". В конце мая 2022 года в Приднестровье произошло несколько терактов: в здании МГБ в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк и в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".⠀
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россия
Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии
14:45 24.02.2024 (обновлено: 17:45 24.02.2024)
Министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, заявил РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский. ⠀
"Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало", – сказал Красносельский.
Он отметил, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в этой стране, призывов к трансформации миротворческой миссии и пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия".
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошло несколько терактов: в здании МГБ в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк и в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".⠀