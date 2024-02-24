https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/rossiyskaya-pvo-sbila-dva-ukrainskikh-mig-29-v-dnr-1050261630.html

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T18:33+0300

2024-02-24T18:33+0300

2024-02-24T18:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. ПВО сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово ДНР, сообщило Минобороны России. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожены 92 украинских беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, 15207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов.

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