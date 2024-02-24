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Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия-24". 24.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-24T14:33+0300
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2024-02-24T14:33+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия-24". Лебедеву было 80 лет. О причинах смерти не сообщается. ⠀ Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года – председателем Верховного суда России.
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россия, верховный суд рф
Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия-24".
Лебедеву было 80 лет. О причинах смерти не сообщается. ⠀
Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года – председателем Верховного суда России.