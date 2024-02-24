https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/skonchalsya-predsedatel-verkhovnogo-suda-rossii-vyacheslav-lebedev-1050258564.html

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия-24". 24.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-24T14:33+0300

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россия

верховный суд рф

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия-24". Лебедеву было 80 лет. О причинах смерти не сообщается. ⠀ Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года – председателем Верховного суда России.

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