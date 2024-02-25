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Культурная афиша Абхазии: спектакли на любой вкус
Культурная афиша Абхазии: спектакли на любой вкус
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 25.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-25T20:50+0300
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2024-02-25T20:50+0300
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Афиша культурных событий с 26 февраля по 3 марта в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.Абхазский драматический театр В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля в 19:00 покажут спектакль"Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа "Переписка между парнем и девушкой". Режиссер - Мадина Аргун. Абхазский государственный молодежный театр 28 февраля в 19:00 на сцене покажут спектакль "Синьор из высшего общества". Главный герой синьор Папагатто обладает обаянием, знает законы психологии и решает применить свои таланты для выгоды. РУСДРАМ 27 февраля 19:00 зрители могут посмотреть "Роман с кокаином". Это откровенная исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. А 29 февраля в 19:00 на сцене "Мама" - грезы и кошмары в одном действии по произведению автора Флориана Зеллера.
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абхазия, культура, театр, абхазский государственный молодежный театр, абхазский государственный театр, русдрам
абхазия, культура, театр, абхазский государственный молодежный театр, абхазский государственный театр, русдрам
Культурная афиша Абхазии: спектакли на любой вкус
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
Афиша культурных событий с 26 февраля по 3 марта в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
Абхазский драматический театр
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля в 19:00 покажут спектакль"Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа "Переписка между парнем и девушкой". Режиссер - Мадина Аргун.
Абхазский государственный молодежный театр
28 февраля в 19:00 на сцене покажут спектакль "Синьор из высшего общества". Главный герой синьор Папагатто обладает обаянием, знает законы психологии и решает применить свои таланты для выгоды.
27 февраля 19:00 зрители могут посмотреть "Роман с кокаином". Это откровенная исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах.
А 29 февраля в 19:00 на сцене "Мама" - грезы и кошмары в одном действии по произведению автора Флориана Зеллера.