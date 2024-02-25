https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/rokovoe-ruzhe-golod-i-lesnichiy-s-togo-sveta-pokorenie-primorya-chast-1-1050175406.html
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья. 25.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-25T11:25+0300
2024-02-25T11:25+0300
2024-02-25T11:25+0300
радио
подкасты риа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/10/1050175577_0:47:1281:767_1920x0_80_0_0_427cb1920a2b55a5cd5eb4a297907267.jpg
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/10/1050175577_98:0:1182:813_1920x0_80_0_0_ee4319dfb7fd4a9b25d179a9da22c1c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.
В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала.
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.