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Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T11:25+0300

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Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости.

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