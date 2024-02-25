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Стратегическое партнерство: как взаимодействуют экономики Абхазии и России
Стратегическое партнерство: как взаимодействуют экономики Абхазии и России
В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал о проблемах экономики республики, о перспективах экономического... 25.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-25T14:02+0300
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Барциц обратил внимание на то, что, не смотря на высокий агропромышленный потенциал Абхазии, республика все еще делает акцент на туристической сфере как основополагающей в экономике. По его словам, туризм сегодня решает важные экономические и социальные задачи, что ведет не только к плюсам, но и издержкам."Когда наша агропромышленная сфера не может обеспечить собственной продовольственной безопасности, что уж говорить о том, чтобы продавать наши экспорториентированные товары за рубеж", - сказал он.Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, смотрите в интервью Sputnik.
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мультимедиа, видео, россия, абхазия, видео
Стратегическое партнерство: как взаимодействуют экономики Абхазии и России
14:02 25.02.2024 (обновлено: 18:31 25.02.2024)
В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал о проблемах экономики республики, о перспективах экономического взаимодействия с Россией и перспективах взаимоотношений стран.
Барциц обратил внимание на то, что, не смотря на высокий агропромышленный потенциал Абхазии, республика все еще делает акцент на туристической сфере как основополагающей в экономике. По его словам, туризм сегодня решает важные экономические и социальные задачи, что ведет не только к плюсам, но и издержкам.
"Когда наша агропромышленная сфера не может обеспечить собственной продовольственной безопасности, что уж говорить о том, чтобы продавать наши экспорториентированные товары за рубеж", - сказал он.
Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, смотрите в интервью Sputnik.