https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/strategicheskoe-partnerstvo-kak-vzaimodeystvuyut-ekonomiki-abkhazii-i-rossii-1050260588.html

Стратегическое партнерство: как взаимодействуют экономики Абхазии и России

Стратегическое партнерство: как взаимодействуют экономики Абхазии и России

В интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал о проблемах экономики республики, о перспективах экономического... 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T14:02+0300

2024-02-25T14:02+0300

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Барциц обратил внимание на то, что, не смотря на высокий агропромышленный потенциал Абхазии, республика все еще делает акцент на туристической сфере как основополагающей в экономике. По его словам, туризм сегодня решает важные экономические и социальные задачи, что ведет не только к плюсам, но и издержкам."Когда наша агропромышленная сфера не может обеспечить собственной продовольственной безопасности, что уж говорить о том, чтобы продавать наши экспорториентированные товары за рубеж", - сказал он.Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, смотрите в интервью Sputnik.

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