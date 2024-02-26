https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-druzhestvennykh-rossii-stran-1050273300.html

Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран

Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран

Дружественность оценивали по нескольким критериям, в их числе религиозные и межнациональные коммуникации, отношение к России, россиянам и этническим русским... 26.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран, заявила замдиректора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.По словам Комлевой, причиной стало то, что у России и тройки лидеров сформировано общее коммуникационное пространство, где действуют единые правила и существуют возможности для взаимодействия.Самым недружественным России государством стала Украина. В этом списке также оказались Молдова и страны Прибалтики - Латвия, Литва и Молдова. Так, Комлева отметила, что в Молдове есть тенденция к потере собственной идентичности, власти ведут информационную войну с населением.

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