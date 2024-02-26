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Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран
Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран
Дружественность оценивали по нескольким критериям, в их числе религиозные и межнациональные коммуникации, отношение к России, россиянам и этническим русским... 26.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран, заявила замдиректора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.По словам Комлевой, причиной стало то, что у России и тройки лидеров сформировано общее коммуникационное пространство, где действуют единые правила и существуют возможности для взаимодействия.Самым недружественным России государством стала Украина. В этом списке также оказались Молдова и страны Прибалтики - Латвия, Литва и Молдова. Так, Комлева отметила, что в Молдове есть тенденция к потере собственной идентичности, власти ведут информационную войну с населением.
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Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран
20:10 26.02.2024 (обновлено: 20:11 26.02.2024)
Дружественность оценивали по нескольким критериям, в их числе религиозные и межнациональные коммуникации, отношение к России, россиянам и этническим русским внутри страны.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран, заявила замдиректора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.
Лидером списка стала Южная Осетия, на второе место заняла Беларусь. Замыкают пятерку Кыргызстан и Таджикистан.
По словам Комлевой, причиной стало то, что у России и тройки лидеров сформировано общее коммуникационное пространство, где действуют единые правила и существуют возможности для взаимодействия.
Самым недружественным России государством стала Украина. В этом списке также оказались Молдова и страны Прибалтики - Латвия, Литва и Молдова. Так, Комлева отметила, что в Молдове есть тенденция к потере собственной идентичности, власти ведут информационную войну с населением.