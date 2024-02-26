https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/fedotov-rasskazal-chemu-budut-obuchat-v-russkoy-shkole-yunykh-mediyschikov-v-abkhazii-1050269811.html

Федотов рассказал, чему будут обучать в "Русской школе юных медийщиков" в Абхазии

Федотов рассказал, чему будут обучать в "Русской школе юных медийщиков" в Абхазии

"Русскую школу юных медийщиков" открывает представительство Россотрудничества в Абхазии и русская община "Славянский дом". Как туда попасть и что интересного... 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T18:01+0300

2024-02-26T18:01+0300

2024-02-26T18:01+0300

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Федотов рассказал, чему будут обучать в "Русской школе юных медийщиков" в Абхазии Федотов рассказал, чему будут обучать в "Русской школе юных медийщиков" в Абхазии

"Русскую школу юных медийщиков" открывает представительство Россотрудничества в Абхазии и русская община "Славянский дом". Как туда попасть и что интересного предложат там обучающимся, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Заявики в "Русскую школу юных медийщиков" от жителей республики в возрасте от 14 до 21 года будут приниматься до 15 марта.Курсы будут проходить онлайн на платформе "Яндекс" и оффлайн в культурно-образовательном центре Россотрудничества два раза в неделю с марта по апрель.Мы хотим, чтобы ребята научились четко и кратко излагать свои мысли, правильно ориентироваться в медийном пространстве, отличать вбросы, и находить правдивую информацию, сказал Федотов в эфире радио.Подробности слушайте в подкасте.

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