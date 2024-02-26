https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/mid-abkhazii-poprosil-mid-rossii-obratit-vnimanie-na-intsidenty-na-gosgranitse-1050270329.html
МИД Абхазии попросил МИД России обратить внимание на инциденты на госгранице
МИД Абхазии попросил МИД России обратить внимание на инциденты на госгранице
Ранее некоторые граждане республики сообщал о длительных проверках документов при пересечении границы. 26.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-26T14:25+0300
2024-02-26T14:25+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии обратилось во внешнеполитическое ведомство России с просьбой обратить внимание на инциденты, которые возникают у ряда граждан при пересечении абхазо-российской границы. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Ведомство подчеркнуло, что не имеет отношения к попыткам "негативной интерпретации" указанных инцидентов.
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абхазия, мид рф, мид абхазии
абхазия, мид рф, мид абхазии
МИД Абхазии попросил МИД России обратить внимание на инциденты на госгранице
Ранее некоторые граждане республики сообщал о длительных проверках документов при пересечении границы.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии обратилось во внешнеполитическое ведомство России с просьбой обратить внимание на инциденты, которые возникают у ряда граждан при пересечении абхазо-российской границы. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
"В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках", - говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что не имеет отношения к попыткам "негативной интерпретации" указанных инцидентов.