https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/mid-abkhazii-poprosil-mid-rossii-obratit-vnimanie-na-intsidenty-na-gosgranitse-1050270329.html

МИД Абхазии попросил МИД России обратить внимание на инциденты на госгранице

МИД Абхазии попросил МИД России обратить внимание на инциденты на госгранице

Ранее некоторые граждане республики сообщал о длительных проверках документов при пересечении границы. 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T14:25+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии обратилось во внешнеполитическое ведомство России с просьбой обратить внимание на инциденты, которые возникают у ряда граждан при пересечении абхазо-российской границы. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Ведомство подчеркнуло, что не имеет отношения к попыткам "негативной интерпретации" указанных инцидентов.

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