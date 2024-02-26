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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 февраля
Территория республики по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии устойчивого сибирского антициклона. 26.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-26T16:52+0300
2024-02-26T16:52+0300
2024-02-26T16:52+0300
в абхазии
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Во вторник, 27 февраля, синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 февраля
Территория республики по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии устойчивого сибирского антициклона.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Во вторник, 27 февраля, синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.