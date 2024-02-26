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Шабат Логуа рассказал о проблемах и перспективах футбола в Абхазии
Шабат Логуа рассказал о проблемах и перспективах футбола в Абхазии
Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа рассказал, как развивается футбол в республике и как проходит подготовка к новому сезону. 26.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-26T17:44+0300
2024-02-26T17:44+0300
2024-02-26T17:44+0300
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В 2024 году сборная Абхазии будет принимать участие в чемпионате мира ConIFA-2024. По словам, Шабата Логуа, тренерский штаб сборной запланировал большой подготовительный цикл. По итогу первой половины национального чемпионата команда проведет двухнедельный сбор и состоятся товарищеские игры.Он также рассказал, что новый футбольный сезон в Абхазии начнется матчем за Суперкубок страны между "Гагрой" и "Динамо. "Мы были бы рады видеть болельщиков. Такого финала не было лет десять, эти команды не играли между собой очень давно, поэтому ажиотаж, я думаю, будет", - рассказал он.В этом году в Высшей лиге запланировано провести 84 матча. Первый тур чемпионата пройдет 12 марта. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Суперлиги поспорят: "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана".
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Шабат Логуа рассказал о проблемах и перспективах футбола в Абхазии
Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа рассказал, как развивается футбол в республике и как проходит подготовка к новому сезону.
В 2024 году сборная Абхазии будет принимать участие в чемпионате мира ConIFA-2024. По словам, Шабата Логуа, тренерский штаб сборной запланировал большой подготовительный цикл. По итогу первой половины национального чемпионата команда проведет двухнедельный сбор и состоятся товарищеские игры.
Он также рассказал, что новый футбольный сезон в Абхазии начнется матчем за Суперкубок страны между "Гагрой" и "Динамо.
"Мы были бы рады видеть болельщиков. Такого финала не было лет десять, эти команды не играли между собой очень давно, поэтому ажиотаж, я думаю, будет", - рассказал он.
В этом году в Высшей лиге запланировано провести 84 матча. Первый тур чемпионата пройдет 12 марта. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Суперлиги поспорят: "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана".