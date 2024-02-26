https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/shapovalov-o-trenirovochnom-tsentre-dlya-vsu-v-polshe-antirossiyskiy-shag-so-storony-alyansa-1050268926.html
Шаповалов о тренировочном центре для ВСУ в Польше: антироссийский шаг со стороны альянса
Шаповалов о тренировочном центре для ВСУ в Польше: антироссийский шаг со стороны альянса
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление... 26.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-26T15:36+0300
2024-02-26T15:36+0300
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Шаповалов о тренировочном центре для ВСУ в Польше: антироссийский шаг со стороны альянса
Шаповалов о тренировочном центре для ВСУ в Польше: антироссийский шаг со стороны альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что в Польше будет создан тренировочный центр для вооруженных сил Украины.Штаты и данная военная организация последовательно осуществляют действия, направленные против России и в данном случае создание такого центра в Польше очередной антироссийский шаг со стороны альянса, отметил эксперт."Важно отметить, что центр будет создан на территории Польши и это не случайно. Фактически на протяжении последних лет происходит перебазирование ключевых элементов военной инфраструктуры НАТО из Германии в Польшу. И таким образом расширение состава и экспансия на восток, все пять волн расширения, о которых рассказал в интервью Такеру Карлсону Путин, это не просто прием в состав военной организации новых членов", - сказал он.Эксперт отметил, что подобное продвижение блока на восток, свидетельствует о нарастании угроз со стороны альянса в отношении России.Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.
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подкасты, нато, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты, нато, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Шаповалов о тренировочном центре для ВСУ в Польше: антироссийский шаг со стороны альянса
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление Столтенберга о создании тренировочного центра для ВСУ в Польше.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что в Польше будет создан тренировочный центр для вооруженных сил Украины.
Штаты и данная военная организация последовательно осуществляют действия, направленные против России и в данном случае создание такого центра в Польше очередной антироссийский шаг со стороны альянса, отметил эксперт.
"Важно отметить, что центр будет создан на территории Польши и это не случайно. Фактически на протяжении последних лет происходит перебазирование ключевых элементов военной инфраструктуры НАТО из Германии в Польшу. И таким образом расширение состава и экспансия на восток, все пять волн расширения, о которых рассказал в интервью Такеру Карлсону Путин, это не просто прием в состав военной организации новых членов", - сказал он.
Эксперт отметил, что подобное продвижение блока на восток, свидетельствует о нарастании угроз со стороны альянса в отношении России.
Подробнее об этом слушайте в аудиоматериале.