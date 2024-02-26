https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/vzaimnyy-interes-mironenko-ob-internatsionalnoy-pomoschi-donbassu-v-borbe-s-neonatsizmom--1050245315.html

Взаимный интерес: Мироненко об интернациональной помощи Донбассу в борьбе с неонацизмом

Взаимный интерес: Мироненко об интернациональной помощи Донбассу в борьбе с неонацизмом

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко в интервью радио Sputnik рассказал о значении... 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T10:30+0300

2024-02-26T10:30+0300

2024-02-26T10:30+0300

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Взаимный интерес: Мироненко Взаимный интерес: Мироненко

Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. О Евромайдане и о том, что происходило 10 лет назад на Украине, однях сегодняшних на Донбассе, в интервью радио Sputnik рассказал войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко.Подробности слушайте в подкасте.

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