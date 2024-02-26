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Взаимный интерес: Мироненко об интернациональной помощи Донбассу в борьбе с неонацизмом
Взаимный интерес: Мироненко об интернациональной помощи Донбассу в борьбе с неонацизмом
Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко в интервью радио Sputnik рассказал о значении... 26.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-26T10:30+0300
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Взаимный интерес: Мироненко
Взаимный интерес: Мироненко
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. О Евромайдане и о том, что происходило 10 лет назад на Украине, однях сегодняшних на Донбассе, в интервью радио Sputnik рассказал войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко.Подробности слушайте в подкасте.
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Взаимный интерес: Мироненко об интернациональной помощи Донбассу в борьбе с неонацизмом
Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко в интервью радио Sputnik рассказал о значении интернациональной помощи Донбассу.
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины проходила с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. О Евромайдане и о том, что происходило 10 лет назад на Украине, однях сегодняшних на Донбассе, в интервью радио Sputnik рассказал войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко.
Подробности слушайте в подкасте.