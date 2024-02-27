https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/mintrans-rossii-vozobnovit--passazhirskie-perevozki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1050280614.html

Минтранс России возобновит пассажирские перевозки в Абхазию по "единому" билету

Минтранс России возобновит пассажирские перевозки в Абхазию по "единому" билету

Перевозки из регионов России в Абхазию по системе "единого" билета были организованы впервые в 2017 году. 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T19:27+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Стартовали продажи по "единому" билету из России в Абхазию. Перевозки пассажиров начнутся 30 апреля, сообщил Минтранс РФ. Мультимодальные перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей "Федеральной пассажирской компании" и на сайте РЖД.Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

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