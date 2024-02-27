https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/mintrans-rossii-vozobnovit--passazhirskie-perevozki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1050280614.html
Минтранс России возобновит пассажирские перевозки в Абхазию по "единому" билету
Минтранс России возобновит пассажирские перевозки в Абхазию по "единому" билету
Перевозки из регионов России в Абхазию по системе "единого" билета были организованы впервые в 2017 году. 27.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-27T19:27+0300
2024-02-27T19:27+0300
2024-02-27T19:28+0300
в абхазии
абхазия
сухум
транспорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030674935_0:155:3073:1883_1920x0_80_0_0_eb3722097cc0634c7df93742daa65e16.jpg
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Стартовали продажи по "единому" билету из России в Абхазию. Перевозки пассажиров начнутся 30 апреля, сообщил Минтранс РФ. Мультимодальные перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей "Федеральной пассажирской компании" и на сайте РЖД.Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030674935_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_623c524a0f8c0b553364f62cc14ee582.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, транспорт
абхазия, сухум, транспорт
Минтранс России возобновит пассажирские перевозки в Абхазию по "единому" билету
19:27 27.02.2024 (обновлено: 19:28 27.02.2024)
Перевозки из регионов России в Абхазию по системе "единого" билета были организованы впервые в 2017 году.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Стартовали продажи по "единому" билету из России в Абхазию. Перевозки пассажиров начнутся 30 апреля, сообщил
Минтранс РФ.
Мультимодальные перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей "Федеральной пассажирской компании" и на сайте РЖД.
Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.