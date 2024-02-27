https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/veterinar-o-gibeli-chomgi-ne-stoit-panikovat--1050276214.html
Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать
Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать
Глава ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik рассказал о возможных причинах массовой гибели чомги на побережье Черного моря и о... 27.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-27T17:10+0300
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Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать
Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать
Как отметил Джопуа, по поводу гибели птиц есть несколько разных мнений. Подобная картина наблюдается на побережье России и Грузии. "По грузинской точке зрения из прессы, гибель связана с заморозками и штормами. В России исследовали случаи гибели в лаборатории, и найдены несколько причин гибели. В Абхазии мы изучали труп птицы и не нашли признаков инфекции. Более детальное исследование в наших условиях невозможно. Но нигде не воспринимают это, как что-то сверхъестественное, как у нас. Даже экологи не считают, что это какая-то катастрофа. Наше мнение тоже, что не стоит паниковать. Но мы не можем однозначно сказать (о причинах - ред.), так как у нас нет такой возможности. Но мы ориентируемся на наших российских коллег", - сказал Джопуа. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, черное море, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, черное море, абхазия, аудио
Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать
17:10 27.02.2024 (обновлено: 17:11 27.02.2024)
Глава ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik рассказал о возможных причинах массовой гибели чомги на побережье Черного моря и о профилактике болезней домашней птицы.
Как отметил Джопуа, по поводу гибели птиц есть несколько разных мнений. Подобная картина наблюдается на побережье России и Грузии.
"По грузинской точке зрения из прессы, гибель связана с заморозками и штормами. В России исследовали случаи гибели в лаборатории, и найдены несколько причин гибели. В Абхазии мы изучали труп птицы и не нашли признаков инфекции. Более детальное исследование в наших условиях невозможно. Но нигде не воспринимают это, как что-то сверхъестественное, как у нас. Даже экологи не считают, что это какая-то катастрофа. Наше мнение тоже, что не стоит паниковать. Но мы не можем однозначно сказать (о причинах - ред.), так как у нас нет такой возможности. Но мы ориентируемся на наших российских коллег", - сказал Джопуа.