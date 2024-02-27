https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/veterinar-o-gibeli-chomgi-ne-stoit-panikovat--1050276214.html

Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать

Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать

Глава ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik рассказал о возможных причинах массовой гибели чомги на побережье Черного моря и о... 27.02.2024, Sputnik Абхазия

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Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать Ветеринар о гибели чомги: не стоит паниковать

Как отметил Джопуа, по поводу гибели птиц есть несколько разных мнений. Подобная картина наблюдается на побережье России и Грузии. "По грузинской точке зрения из прессы, гибель связана с заморозками и штормами. В России исследовали случаи гибели в лаборатории, и найдены несколько причин гибели. В Абхазии мы изучали труп птицы и не нашли признаков инфекции. Более детальное исследование в наших условиях невозможно. Но нигде не воспринимают это, как что-то сверхъестественное, как у нас. Даже экологи не считают, что это какая-то катастрофа. Наше мнение тоже, что не стоит паниковать. Но мы не можем однозначно сказать (о причинах - ред.), так как у нас нет такой возможности. Но мы ориентируемся на наших российских коллег", - сказал Джопуа. Слушайте подкаст.

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