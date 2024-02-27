https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/vs-rossii-otrazili-devyat-kontratak-na-avdeevskom-napravlenii-1050278647.html

ВС России отразили девять контратак на Авдеевском направлении

ВС России отразили девять контратак на Авдеевском направлении

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T16:58+0300

2024-02-27T16:58+0300

2024-02-27T16:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На Авдеевском направлении отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ, сообщило минобороны России.Противник потерял два танка, в том числе Abrams производства США, три БМП, в том числе Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины и 69 украинских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотника, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов.

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