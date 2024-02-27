https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/vzaimnyy-interes-bartsits-o-vzaimodeystvii-abkhazii-i-rossii-v-torgovle-1050268606.html

Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле

Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии торговых отношений Абхазии и России, о том, как меняется... 27.02.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле

Эффективным и плодотворным назвал Барциц сотрудничество между двумя странами в торговле. Однако, контакты должны насыщаться новыми подходами, но при этом не стоит забывать о тех традиционных наработках, которые уже есть, отметил он.Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, слушайте в подкасте.

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