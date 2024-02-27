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Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле
Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии торговых отношений Абхазии и России, о том, как меняется... 27.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-27T10:28+0300
2024-02-27T10:28+0300
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Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле
Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле
Эффективным и плодотворным назвал Барциц сотрудничество между двумя странами в торговле. Однако, контакты должны насыщаться новыми подходами, но при этом не стоит забывать о тех традиционных наработках, которые уже есть, отметил он.Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, слушайте в подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, торговля, абхазо-российские отношения, аудио
подкасты, взаимный интерес, торговля, абхазо-российские отношения, аудио
Взаимный интерес: Барциц о взаимодействии Абхазии и России в торговле
10:28 27.02.2024 (обновлено: 10:30 27.02.2024)
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии торговых отношений Абхазии и России, о том, как меняется товарооборот между странами.
Эффективным и плодотворным назвал Барциц сотрудничество между двумя странами в торговле. Однако, контакты должны насыщаться новыми подходами, но при этом не стоит забывать о тех традиционных наработках, которые уже есть, отметил он.
Подробнее о потенциале Абхазии, о взаимоотношениях с Россией в торговой сфере и открытии павильона на ВДНХ, слушайте в подкасте
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