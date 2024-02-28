Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/1050289096.html
Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре
Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре
Sputnik Абхазия
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля прошла премьера спектакля "Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа... 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T19:09+0300
2024-02-28T19:09+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050287049_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2c9773638a028a5dd25ee32df8ada3d.jpg
Новую постановку в Абхазском драмтеатре приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа.Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун стала режиссером этой постановки. В интервью абхазским журналистам она отмечала, что "Он и она" – это история молодой влюбленной пары, в основе лежит их переписка.Эти письма раскрывают взаимоотношения героев в разных ситуациях, в том числе и сложных. Классический сюжет демонстрирует силу настоящей любви, которая помогает парню и девушке остаться вместе и прожить счастливую и долгую жизнь, несмотря ни на что.Роли исполняют: народные артисты Абхазии Виолетта Маан и Кесоу Хагба, а также актеры Абхазского театра – Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Циала Инапшба, Кристина Цимцба и Алхас Шамба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050287049_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e29348b8a03ff239840245ecf7ef98cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре

19:09 28.02.2024
Подписаться
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля прошла премьера спектакля "Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа "Переписка парня и девушки".
Новую постановку в Абхазском драмтеатре приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа.
Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун стала режиссером этой постановки. В интервью абхазским журналистам она отмечала, что "Он и она" – это история молодой влюбленной пары, в основе лежит их переписка.
Эти письма раскрывают взаимоотношения героев в разных ситуациях, в том числе и сложных. Классический сюжет демонстрирует силу настоящей любви, которая помогает парню и девушке остаться вместе и прожить счастливую и долгую жизнь, несмотря ни на что.
Роли исполняют: народные артисты Абхазии Виолетта Маан и Кесоу Хагба, а также актеры Абхазского театра – Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Циала Инапшба, Кристина Цимцба и Алхас Шамба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Он и она" состоялась в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба.

Премьера спектакля &quot;Он и она&quot; состоялась в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Он и она" состоялась в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе постановки – произведение Дмитрия Гулия "Переписка парня и девушки".

В основе постановки – произведение Дмитрия Гулия &quot;Переписка парня и девушки&quot;. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе постановки – произведение Дмитрия Гулия "Переписка парня и девушки".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии.

Спектакль приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стала – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

Режиссером постановки стала – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стала – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тема любви стала главной в спектакле "Он и она".

Тема любви стала главной в спектакле &quot;Он и она&quot;. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тема любви стала главной в спектакле "Он и она".

© Sputnik / Томас Тхайцук

На пути влюбленной пары возникают разные сложности

На пути влюбленной пары возникают разные сложности - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На пути влюбленной пары возникают разные сложности

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но несмотря на препятствия они смогли найти путь в счастливую совместную жизнь.

Но несмотря на препятствия они смогли найти путь в счастливую совместную жизнь. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но несмотря на препятствия они смогли найти путь в счастливую совместную жизнь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки не исключила, что спектакль может стать репертуарным.

Режиссер постановки не исключила, что спектакль может стать репертуарным. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки не исключила, что спектакль может стать репертуарным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле задействовано семеро артистов.

В спектакле задействовано семеро артистов. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле задействовано семеро артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы прошли 26 и 27 февраля.

Премьерные показы прошли 26 и 27 февраля. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы прошли 26 и 27 февраля.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0