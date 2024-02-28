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Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре

Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре

Sputnik Абхазия

В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля прошла премьера спектакля "Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа... 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T19:09+0300

2024-02-28T19:09+0300

2024-02-28T19:09+0300

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Новую постановку в Абхазском драмтеатре приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа.Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун стала режиссером этой постановки. В интервью абхазским журналистам она отмечала, что "Он и она" – это история молодой влюбленной пары, в основе лежит их переписка.Эти письма раскрывают взаимоотношения героев в разных ситуациях, в том числе и сложных. Классический сюжет демонстрирует силу настоящей любви, которая помогает парню и девушке остаться вместе и прожить счастливую и долгую жизнь, несмотря ни на что.Роли исполняют: народные артисты Абхазии Виолетта Маан и Кесоу Хагба, а также актеры Абхазского театра – Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Циала Инапшба, Кристина Цимцба и Алхас Шамба.

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