Спектакль по произведению Дмитрия Гулиа прошел в Абхазском драмтеатре

Новую постановку в Абхазском драмтеатре приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа.Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун стала режиссером этой постановки. В интервью абхазским журналистам она отмечала, что "Он и она" – это история молодой влюбленной пары, в основе лежит их переписка.Эти письма раскрывают взаимоотношения героев в разных ситуациях, в том числе и сложных. Классический сюжет демонстрирует силу настоящей любви, которая помогает парню и девушке остаться вместе и прожить счастливую и долгую жизнь, несмотря ни на что.Роли исполняют: народные артисты Абхазии Виолетта Маан и Кесоу Хагба, а также актеры Абхазского театра – Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Циала Инапшба, Кристина Цимцба и Алхас Шамба.
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 26 и 27 февраля прошла премьера спектакля "Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа "Переписка парня и девушки".
Новую постановку в Абхазском драмтеатре приурочили к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа.
Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун стала режиссером этой постановки. В интервью абхазским журналистам она отмечала, что "Он и она" – это история молодой влюбленной пары, в основе лежит их переписка.
Эти письма раскрывают взаимоотношения героев в разных ситуациях, в том числе и сложных. Классический сюжет демонстрирует силу настоящей любви, которая помогает парню и девушке остаться вместе и прожить счастливую и долгую жизнь, несмотря ни на что.
Роли исполняют: народные артисты Абхазии Виолетта Маан и Кесоу Хагба, а также актеры Абхазского театра – Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Циала Инапшба, Кристина Цимцба и Алхас Шамба.