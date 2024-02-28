https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/deputaty-prinyali-v-okonchatelnom-chtenii-popravki-v-zakon-o-mezhdunarodnykh-dogovorakh-abkhaziya-1050302162.html
Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон о международных договорах Абхазия
Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон о международных договорах Абхазия
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внёс изменения в Закон Республики Абхазия "О международных договорах Республики Абхазия" во втором и... 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T21:00+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внёс изменения в Закон Республики Абхазия "О международных договорах Республики Абхазия" во втором и окончательном чтении.Согласно поправкам, президент, Кабмин и МИД Абхазии должны предоставлять в Парламент проекты международных договоров не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры не могут быть подписаны до предоставления их в Народное Собрание в установленные сроки. Поправки также предусматривают, что неподлежащие ратификации межгосударственные и межправительственные договоры, а также межведомственные договоры не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законами Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/v-parlamentskom-komitete-obsudili-popravki-k-zakonu-o-mezhdunarodnykh-dogovorakh-1050256178.html
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абхазия, парламент абхазии
абхазия, парламент абхазии
Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон о международных договорах Абхазия
СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внёс изменения в Закон Республики Абхазия "О международных договорах Республики Абхазия" во втором и окончательном чтении.
Согласно поправкам, президент, Кабмин и МИД Абхазии должны предоставлять в Парламент проекты международных договоров не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании.
Международные договоры не могут быть подписаны до предоставления их в Народное Собрание в установленные сроки.
Поправки также предусматривают, что неподлежащие ратификации межгосударственные и межправительственные договоры, а также межведомственные договоры не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законами Абхазии.