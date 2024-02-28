https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/kama-gogiya-rasskazala-ob-elektronnom-statisticheskom-uchete--1050301802.html
Кама Гогия рассказала об электронном статистическом учете
Кама Гогия рассказала об электронном статистическом учете
Sputnik Абхазия
Председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия в интервью радио Sputnik рассказала о программе электронного статистического учета. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T19:47+0300
2024-02-28T19:47+0300
2024-02-28T19:47+0300
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Первым районом, который присоединился к программе электронного статистического учета стал Гулрыпшский. Проект необходим для того, чтобы получить материал для анализа состояния дел в районах республики, отметила председатель Госкомитета Кама Гогия."Это будет хороший материал, инструментарий для анализа состояния наших сел, сельскохозяйственной отрасли. Это будет хороший материал, более достоверный для решения каких-то инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли, для решения социальных вопросов. Конечно, очень много вопросов мы можем решить при создании планов развития в сельском хозяйстве, не имея достоверной информации мы конечно грешим немного", – подчеркнула она.По ее словам, наличие достоверной информации позволит иметь полную картину того, с какими проблемами сталкиваются села Абхазии, это в свою очередь станет основой для своевременного решения проблем.
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абхазия, статистика, мультимедиа, видео, видео
Кама Гогия рассказала об электронном статистическом учете
Председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия в интервью радио Sputnik рассказала о программе электронного статистического учета.
Первым районом, который присоединился к программе электронного статистического учета стал Гулрыпшский. Проект необходим для того, чтобы получить материал для анализа состояния дел в районах республики, отметила председатель Госкомитета Кама Гогия.
"Это будет хороший материал, инструментарий для анализа состояния наших сел, сельскохозяйственной отрасли. Это будет хороший материал, более достоверный для решения каких-то инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли, для решения социальных вопросов. Конечно, очень много вопросов мы можем решить при создании планов развития в сельском хозяйстве, не имея достоверной информации мы конечно грешим немного", – подчеркнула она.
По ее словам, наличие достоверной информации позволит иметь полную картину того, с какими проблемами сталкиваются села Абхазии, это в свою очередь станет основой для своевременного решения проблем.