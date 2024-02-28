https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-za-pomoschyu-k-rossii-v-v-usloviyakh-usileniya-davleniya-moldovy-1050301424.html
Приднестровье обратилось за помощью к России в в условиях усиления давления Молдовы
Приднестровье обратилось за помощью к России в в условиях усиления давления Молдовы
Sputnik Абхазия
Экономическое давление со стороны Кишинева обсудили на VII Съезде депутатов ПМР всех уровней. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T19:25+0300
2024-02-28T19:25+0300
2024-02-28T19:25+0300
приднестровская молдавская республика
мид рф
госдума рф
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В Приднестровье сложилась критическая ситуация. Она требует срочного и активного международного вмешательства. Об этом говорится в декларации, принятой на VII Съезде депутатов всех уровней. По итогам Съезда депутаты ПМР решили: Госдума России рассмотрит обращение Приднестровья по существу, как только оно поступит, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Он рассказал, что обсуждение вопроса в Совете Госдумы пройдет на основе консультаций с президентом и МИД России.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
приднестровская молдавская республика, мид рф, госдума рф
приднестровская молдавская республика, мид рф, госдума рф
Приднестровье обратилось за помощью к России в в условиях усиления давления Молдовы
Экономическое давление со стороны Кишинева обсудили на VII Съезде депутатов ПМР всех уровней.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В Приднестровье сложилась критическая ситуация. Она требует срочного и активного международного вмешательства. Об этом говорится в декларации, принятой на VII Съезде депутатов всех уровней.
По итогам Съезда депутаты ПМР решили:
▫️просить Россию в условиях усиления давления Кишинева на Тирасполь принять меры по защите региона, в котором постоянно проживают более 220 тысяч граждан РФ.
▫️обратиться к генсеку ООН, СНГ, Европарламенту, ОБСЕ и другим организациям с призывом повлиять на руководство в Кишиневе, чтобы не допустить нарушения прав и свобод приднестровцев, предотвратить дальнейшую эскалацию и помочь восстановить диалог.
Госдума России рассмотрит обращение Приднестровья по существу, как только оно поступит, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
Он рассказал, что обсуждение вопроса в Совете Госдумы пройдет на основе консультаций с президентом и МИД России.