https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-za-pomoschyu-k-rossii-v-v-usloviyakh-usileniya-davleniya-moldovy-1050301424.html

Приднестровье обратилось за помощью к России в в условиях усиления давления Молдовы

Приднестровье обратилось за помощью к России в в условиях усиления давления Молдовы

Sputnik Абхазия

Экономическое давление со стороны Кишинева обсудили на VII Съезде депутатов ПМР всех уровней. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T19:25+0300

2024-02-28T19:25+0300

2024-02-28T19:25+0300

приднестровская молдавская республика

мид рф

госдума рф

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В Приднестровье сложилась критическая ситуация. Она требует срочного и активного международного вмешательства. Об этом говорится в декларации, принятой на VII Съезде депутатов всех уровней. По итогам Съезда депутаты ПМР решили: Госдума России рассмотрит обращение Приднестровья по существу, как только оно поступит, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Он рассказал, что обсуждение вопроса в Совете Госдумы пройдет на основе консультаций с президентом и МИД России.

приднестровская молдавская республика

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приднестровская молдавская республика, мид рф, госдума рф