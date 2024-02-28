https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/sledstvie-peredalo-delo-ob-ubiystve-v-tsentre-sukhuma-v-verkhovnyy-sud-1050291609.html

Следствие передало дело об убийстве в центре Сухума в Верховный суд

Следствие передало дело об убийстве в центре Сухума в Верховный суд

Sputnik Абхазия

Гражданина Турции Эмирджана Иылмаза убили в Сухуме 23 мая 2023 года. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T14:35+0300

2024-02-28T14:35+0300

2024-02-28T14:35+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Дело в отношении Ниджата Дадашова передано в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.Мужчину подозревают в убийстве гражданина Турции в центре Сухума в 2023 году.По версии следствия, Дадашова нанял лидер иностранной преступной группировки "Халил АЕ" для убийства членов группировки "Далтон". За это мужчине предложили 60 тысяч долларов. В 14:10 23 мая 2023 года Дадашов в центре Сухума не меньше 11 раз выстрелил в направлении гражданина Турции Эмирджана Иылмаза, он скончался на месте. Ранения разной степени тяжести при стрельбе получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Обвиняемый Дадашов признал вину в совершении умышленного убийства общеопасным способом.

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