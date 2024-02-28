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Снижение акциза на виноматериалы обсудят в Парламенте Абхазии
Снижение акциза на виноматериалы обсудят в Парламенте Абхазии
Sputnik Абхазия
Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T20:00+0300
2024-02-28T20:00+0300
2024-02-28T20:00+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Поправка о снижении акциза на виноматериалы поступила в Парламент Абхазии из Администрации президента, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания Астамур Аршба. В Ассоциации компаний розничной торговли России рассказали, что у российских дистрибьюторов есть запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет. ⠀Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию.
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абхазия, вино, виноделие
Снижение акциза на виноматериалы обсудят в Парламенте Абхазии
Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Поправка о снижении акциза на виноматериалы поступила в Парламент Абхазии из Администрации президента, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания Астамур Аршба.
По словам депутата, изменения еще не обсудили в профильном комитете. Парламентарии консультируются с производителями вина чтобы узнать, насколько это повлияет на бизнес.
В Ассоциации компаний розничной торговли России рассказали, что у российских дистрибьюторов есть запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет. ⠀
Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию.