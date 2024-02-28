https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/snizhenie-aktsiza-na-vinomaterialy-obsudyat-v-parlamente-abkhazii-1050301554.html

Снижение акциза на виноматериалы обсудят в Парламенте Абхазии

Снижение акциза на виноматериалы обсудят в Парламенте Абхазии

Sputnik Абхазия

Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T20:00+0300

2024-02-28T20:00+0300

2024-02-28T20:00+0300

в абхазии

абхазия

вино

виноделие

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Поправка о снижении акциза на виноматериалы поступила в Парламент Абхазии из Администрации президента, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания Астамур Аршба. В Ассоциации компаний розничной торговли России рассказали, что у российских дистрибьюторов есть запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет. ⠀Месяц назад Кабмин Абхазии повысил на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из республики в Россию.

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абхазия, вино, виноделие