СВО: "Абрамсы" горят в Донбассе, что дальше?

Британская газета The Time заметила: "Оптимизм в отношении Украины угасает во всем "цивилизованном мире". Американская The New York Times констатировала: "Тяжелые уроки требуют трудного выбора спустя два года после начала войны на Украине. Западные санкции не сработали. Оружие у союзников на исходе".