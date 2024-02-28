https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/turbaza-ampar-o-turisticheskikh-trendakh-v-novom-sezone--1050278772.html

Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне

Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне

Sputnik Абхазия

Об ожиданиях от нового туристического сезона в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

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радио

абхазия

турбаза

туризм

отдых в абхазии

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Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне Sputnik Абхазия Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне

Чего ждать от туристического сезона этого года и какие тренда будут отличать предстоящее лето? Почему россияне все больше выбирают Абхазию и как можно расширить круг туристических услуг?Слушайте подкаст.

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