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Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне
Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне
Sputnik Абхазия
Об ожиданиях от нового туристического сезона в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T10:21+0300
2024-02-28T10:21+0300
2024-02-28T10:22+0300
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Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне
Sputnik Абхазия
Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне
Чего ждать от туристического сезона этого года и какие тренда будут отличать предстоящее лето? Почему россияне все больше выбирают Абхазию и как можно расширить круг туристических услуг?Слушайте подкаст.
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абхазия, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
абхазия, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Ампар о туристических трендах в новом сезоне
10:21 28.02.2024 (обновлено: 10:22 28.02.2024)
Об ожиданиях от нового туристического сезона в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар.
Чего ждать от туристического сезона этого года и какие тренда будут отличать предстоящее лето? Почему россияне все больше выбирают Абхазию и как можно расширить круг туристических услуг?