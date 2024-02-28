https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-abkhazskom-zakonodatelstve-poyavyatsya-ponyatiya-rezident-i-nerezident-1050298892.html
В абхазском законодательстве появятся понятия "резидент" и "нерезидент"
В абхазском законодательстве появятся понятия "резидент" и "нерезидент"
Sputnik Абхазия
Заседание сессии Народного Собрания прошло 28 февраля. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T16:26+0300
2024-02-28T16:26+0300
2024-02-28T16:26+0300
в абхазии
парламент
парламент абхазии
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Понятие "резидент" и "нерезидент" для целей валютного регулирования могут впервые быть введены в Абхазии на законодательном уровне. Депутаты в первом чтении приняли проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле", разработанный по аналогии с российским законом. Документ устанавливает:
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парламент, парламент абхазии
парламент, парламент абхазии
В абхазском законодательстве появятся понятия "резидент" и "нерезидент"
Заседание сессии Народного Собрания прошло 28 февраля.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Понятие "резидент" и "нерезидент" для целей валютного регулирования могут впервые быть введены в Абхазии на законодательном уровне.
Депутаты в первом чтении приняли проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле", разработанный по аналогии с российским законом.
▫️правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля;
▫️официальная валюта Абхазии – рубль РФ, все другие виды валют относятся к иностранной;
▫️органы валютного регулирования и контроля – Национальный банк, Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам;
▫️исчерпывающий перечень валютных операций между резидентами.