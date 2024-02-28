https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-abkhazskom-zakonodatelstve-poyavyatsya-ponyatiya-rezident-i-nerezident-1050298892.html

В абхазском законодательстве появятся понятия "резидент" и "нерезидент"

В абхазском законодательстве появятся понятия "резидент" и "нерезидент"

Sputnik Абхазия

Заседание сессии Народного Собрания прошло 28 февраля. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T16:26+0300

2024-02-28T16:26+0300

2024-02-28T16:26+0300

в абхазии

парламент

парламент абхазии

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Понятие "резидент" и "нерезидент" для целей валютного регулирования могут впервые быть введены в Абхазии на законодательном уровне. Депутаты в первом чтении приняли проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле", разработанный по аналогии с российским законом. Документ устанавливает:

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