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Военкор о ситуации в Донецке после освобождения Авдеевки: стало тише

Военкор о ситуации в Донецке после освобождения Авдеевки: стало тише

Sputnik Абхазия

Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин в программе @IZOLENTAlive на радио Sputnik рассказал о том, как изменилась ситуация в Донецке после освобождения... 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T14:00+0300

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Военкор о ситуации в Авдеевке после освобождения: стало тише Sputnik Абхазия Военкор о ситуации в Авдеевке после освобождения: стало тише

Как рассказал Кукушкин, впечатления после посещения Авдеевки противоречивые, с одной стороны местные жители и бойцы радуются, с другой стороны, ужасают воспоминания о том, как вели себя укронацисты. "Нельзя говорить, что Авдеевку взяли без потерь. Конечно, у нас были потери. Эту победу надо помнить. В нее внесли вклад бойцы и командиры, которые погибли, которых мы помним. Там был колоссальный укрепрайон, минимум три бригады", - сказал Павел Кукушкин. По его словам, реже стали обстреливать Донецк, перерывы между обстрелами стали больше. "Гул канонады уменьшился, стало тише в городе. И дончане надеются, что дальше отгонят их, но расслабиться сейчас нельзя", - отметил Кукушкин. Слушайте подкаст.

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