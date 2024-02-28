https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/voenkor-o-situatsii-v-donetske-posle-osvobozhdeniya-avdeevki-stalo-tishe-1050290244.html
Военкор о ситуации в Донецке после освобождения Авдеевки: стало тише
Военкор о ситуации в Донецке после освобождения Авдеевки: стало тише
Sputnik Абхазия
Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин в программе @IZOLENTAlive на радио Sputnik рассказал о том, как изменилась ситуация в Донецке после освобождения... 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T14:00+0300
2024-02-28T14:00+0300
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Военкор о ситуации в Авдеевке после освобождения: стало тише
Sputnik Абхазия
Военкор о ситуации в Авдеевке после освобождения: стало тише
Как рассказал Кукушкин, впечатления после посещения Авдеевки противоречивые, с одной стороны местные жители и бойцы радуются, с другой стороны, ужасают воспоминания о том, как вели себя укронацисты. "Нельзя говорить, что Авдеевку взяли без потерь. Конечно, у нас были потери. Эту победу надо помнить. В нее внесли вклад бойцы и командиры, которые погибли, которых мы помним. Там был колоссальный укрепрайон, минимум три бригады", - сказал Павел Кукушкин. По его словам, реже стали обстреливать Донецк, перерывы между обстрелами стали больше. "Гул канонады уменьшился, стало тише в городе. И дончане надеются, что дальше отгонят их, но расслабиться сейчас нельзя", - отметил Кукушкин. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, донбасс, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, донбасс, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
Военкор о ситуации в Донецке после освобождения Авдеевки: стало тише
Независимый репортер в Донбассе Павел Кукушкин в программе @IZOLENTAlive на радио Sputnik рассказал о том, как изменилась ситуация в Донецке после освобождения Авдеевки.
Как рассказал Кукушкин, впечатления после посещения Авдеевки противоречивые, с одной стороны местные жители и бойцы радуются, с другой стороны, ужасают воспоминания о том, как вели себя укронацисты.
"Нельзя говорить, что Авдеевку взяли без потерь. Конечно, у нас были потери. Эту победу надо помнить. В нее внесли вклад бойцы и командиры, которые погибли, которых мы помним. Там был колоссальный укрепрайон, минимум три бригады", - сказал Павел Кукушкин.
По его словам, реже стали обстреливать Донецк, перерывы между обстрелами стали больше.
"Гул канонады уменьшился, стало тише в городе. И дончане надеются, что дальше отгонят их, но расслабиться сейчас нельзя", - отметил Кукушкин.