https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/grazhdanin-i-nachalnik-gabliya-o-razvitii-fizicheskoy-kultury-i-sporta---1050305632.html

Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта

Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта

Sputnik Абхазия

Что предусматривает программа развития физической культуры и спорта Абхазии, какие еще проекты будет воплощать образовательное ведомство, в эфире радио Sputnik... 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T15:54+0300

2024-02-29T15:54+0300

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Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта

"До конца сентября текущего года большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе", – об этом заявил министр просвещения Инал Габлия на рабочем совещании у президента по актуальным вопросам внутренней и внешней политики страны.О том, какие школы будут обеспечены спортивным инвентарем, как будут оснащаться спортплощадки, и о роли физической культуры в жизни общества, слушайте в интервью министра просвещения Абхазии Инала Габлия на радио Sputnik.Подробности в подкасте.

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подкасты, гражданин и начальник, образование, министерство образования и науки абхазии, аудио