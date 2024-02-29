https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/grazhdanin-i-nachalnik-gabliya-o-razvitii-fizicheskoy-kultury-i-sporta---1050305632.html
Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта
Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта
Sputnik Абхазия
Что предусматривает программа развития физической культуры и спорта Абхазии, какие еще проекты будет воплощать образовательное ведомство, в эфире радио Sputnik... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T15:54+0300
2024-02-29T15:54+0300
2024-02-29T17:54+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
образование
министерство образования и науки абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050306277_0:0:1512:852_1920x0_80_0_0_5760c8f60fbdf8a6629f3d60fdec7c61.jpg
Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта
"До конца сентября текущего года большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе", – об этом заявил министр просвещения Инал Габлия на рабочем совещании у президента по актуальным вопросам внутренней и внешней политики страны.О том, какие школы будут обеспечены спортивным инвентарем, как будут оснащаться спортплощадки, и о роли физической культуры в жизни общества, слушайте в интервью министра просвещения Абхазии Инала Габлия на радио Sputnik.Подробности в подкасте.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050306277_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_4dcec0c9c979bc158f4e8fb57128dec3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, образование, министерство образования и науки абхазии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, образование, министерство образования и науки абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Габлия о развитии физической культуры и спорта
15:54 29.02.2024 (обновлено: 17:54 29.02.2024)
Что предусматривает программа развития физической культуры и спорта Абхазии, какие еще проекты будет воплощать образовательное ведомство, в эфире радио Sputnik рассказал министр просвещения республики Инал Габлия.
"До конца сентября текущего года большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе", – об этом заявил министр просвещения Инал Габлия на рабочем совещании у президента по актуальным вопросам внутренней и внешней политики страны.
О том, какие школы будут обеспечены спортивным инвентарем, как будут оснащаться спортплощадки, и о роли физической культуры в жизни общества, слушайте в интервью министра просвещения Абхазии Инала Габлия на радио Sputnik.