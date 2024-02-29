https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/mid-potreboval-u-proon-oproverzheniya-dannykh-o-deyatelnosti-po-deokkupatsii-abkhazii-1050313321.html

МИД потребовал у ПРООН опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии"

МИД потребовал у ПРООН опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии"

Sputnik Абхазия

В четверг, 29 февраля, министр иностранных дел Инал Ардзинба встретился с программным менеджером ПРООН (UNDP) в Абхазии Вардоном Ходжой. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T18:20+0300

2024-02-29T18:20+0300

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел до 7 марта ожидает от ПРООН в Абхазии официального опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии" и "противодействию пагубному влиянию Кремля". Об этом сообщает Медиацентр МИД. На то, что эти данные были опубликованы на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID), финансирующего проекты ПРООН. Глава МИД Инал Ардзинба отметил, что такие публикации наносят ущерб репутации организации, так как противоречат целям Устава ООН.Кроме того, министр подчеркнул факты финансирования организацией абхазских информационных ресурсов, пытающихся дестабилизировать общественное мнение в республике. Поэтому ведомство также затребовал список этих ресурсов, их целей, задач и объемов финансирования.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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