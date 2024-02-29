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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Послание президента России Федеральному собранию - ежегодное обращение, в котором глава государства оценивает положение дел в стране и определяет направления... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T11:49+0300
2024-02-29T11:49+0300
2024-02-29T12:20+0300
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Основные темы послания не анонсированы. При этом ранее Владимир Путин говорил, что обращение, "с учетом внутриполитического календаря", станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Он огласит послание не только как глава государства, но и как кандидат в президенты. В речи будут отражены идеи общественности, которые Владимиру Путину озвучивали во время региональных поездок.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, федеральное собрание рф, новости, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, федеральное собрание рф, новости, видео, мультимедиа, видео
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
11:49 29.02.2024 (обновлено: 12:20 29.02.2024)
Послание президента России Федеральному собранию - ежегодное обращение, в котором глава государства оценивает положение дел в стране и определяет направления внутренней и внешней политики.
Основные темы послания не анонсированы. При этом ранее Владимир Путин говорил, что обращение, "с учетом внутриполитического календаря", станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Он огласит послание не только как глава государства, но и как кандидат в президенты. В речи будут отражены идеи общественности, которые Владимиру Путину озвучивали во время региональных поездок.