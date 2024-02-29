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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-pryamaya-translyatsiya-1050303620.html
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Послание президента России Федеральному собранию - ежегодное обращение, в котором глава государства оценивает положение дел в стране и определяет направления... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T11:49+0300
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Основные темы послания не анонсированы. При этом ранее Владимир Путин говорил, что обращение, "с учетом внутриполитического календаря", станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Он огласит послание не только как глава государства, но и как кандидат в президенты. В речи будут отражены идеи общественности, которые Владимиру Путину озвучивали во время региональных поездок.
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владимир путин, россия, федеральное собрание рф, новости, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, федеральное собрание рф, новости, видео, мультимедиа, видео

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция

11:49 29.02.2024 (обновлено: 12:20 29.02.2024)
© Видео /Sputnik
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Послание президента России Федеральному собранию - ежегодное обращение, в котором глава государства оценивает положение дел в стране и определяет направления внутренней и внешней политики.
Основные темы послания не анонсированы. При этом ранее Владимир Путин говорил, что обращение, "с учетом внутриполитического календаря", станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Он огласит послание не только как глава государства, но и как кандидат в президенты. В речи будут отражены идеи общественности, которые Владимиру Путину озвучивали во время региональных поездок.
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