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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Послание президента России Федеральному собранию - ежегодное обращение, в котором глава государства оценивает положение дел в стране и определяет направления... 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T11:49+0300

2024-02-29T11:49+0300

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владимир путин

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Основные темы послания не анонсированы. При этом ранее Владимир Путин говорил, что обращение, "с учетом внутриполитического календаря", станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Он огласит послание не только как глава государства, но и как кандидат в президенты. В речи будут отражены идеи общественности, которые Владимиру Путину озвучивали во время региональных поездок.

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Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, федеральное собрание рф, новости, видео, мультимедиа, видео