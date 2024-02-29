https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/posrednik-gogiya-o-statisticheskom-uchete-v-abkhazii--1050282781.html
Посредник: Гогия о статистическом учете в Абхазии
Посредник: Гогия о статистическом учете в Абхазии
Sputnik Абхазия
О программе ведения электронного статистического учета в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала председатель Государственного комитета по статистике... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T10:50+0300
2024-02-29T10:50+0300
2024-02-29T10:58+0300
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Посредник: Гогия о статистическом учете в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Гогия о статистическом учете в Абхазии
Как рассказала Гогия, еще в советские годы в Абхазии велся статистический учет граждан, все данные собирались в "Похозяйственных книгах". Эти книги легли в основу современной статистики. Сегодня статистический учет начинается с районных администраций. "После развала СССР эти книги в Абхазии сохранились, в администрациях сел они велись. Фактически эти книги представляют собой элемент административного учета. Все эти функции возложены на главу администрации села. В книгах ведется полная запись - на каждую семью открывается лицевой счет, где ведется запись членов семьи, где учатся, возраст, национальность, владение языком. Есть раздел, касающийся животноводства, растениеводства. Все это сохранилось в советском формате... Мы внесли много изменений в книги, они стали отвечать требованиям нашей республики", - рассказала глава Госстата. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, посредник, абхазия, статистика, аудио
Посредник: Гогия о статистическом учете в Абхазии
10:50 29.02.2024 (обновлено: 10:58 29.02.2024)
О программе ведения электронного статистического учета в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия.
Как рассказала Гогия, еще в советские годы в Абхазии велся статистический учет граждан, все данные собирались в "Похозяйственных книгах". Эти книги легли в основу современной статистики. Сегодня статистический учет начинается с районных администраций.
"После развала СССР эти книги в Абхазии сохранились, в администрациях сел они велись. Фактически эти книги представляют собой элемент административного учета. Все эти функции возложены на главу администрации села. В книгах ведется полная запись - на каждую семью открывается лицевой счет, где ведется запись членов семьи, где учатся, возраст, национальность, владение языком. Есть раздел, касающийся животноводства, растениеводства. Все это сохранилось в советском формате... Мы внесли много изменений в книги, они стали отвечать требованиям нашей республики", - рассказала глава Госстата.
Подробности слушайте в подкасте.