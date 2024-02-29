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Ромашкин рассказал об интересе к летнему турсезону в Абхазии
Ромашкин рассказал об интересе к летнему турсезону в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как россияне бронируют отдых на весну и лето в Абхазию, какие тренды отличают этот турсезон, в эфире радио Sputnik рассказал, вице-президент Ассоциации... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T18:32+0300
2024-02-29T18:32+0300
2024-02-29T18:32+0300
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Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии:
Sputnik Абхазия
Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии:
Основной интерес туристов сейчас направлен на период с 1 мая по конец сезона. Активно бронируется лето и сентябрь, сказал Ромашкин. "Есть небольшой, скромный поток в марте, зато продажи летнего периода идут с ростом 35-40 процентов к прошлому году", - рассказал Ромашкин. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Ромашкин рассказал об интересе к летнему турсезону в Абхазии
О том, как россияне бронируют отдых на весну и лето в Абхазию, какие тренды отличают этот турсезон, в эфире радио Sputnik рассказал, вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Основной интерес туристов сейчас направлен на период с 1 мая по конец сезона. Активно бронируется лето и сентябрь, сказал Ромашкин.
"Есть небольшой, скромный поток в марте, зато продажи летнего периода идут с ростом 35-40 процентов к прошлому году", - рассказал Ромашкин.
Подробности слушайте в подкасте.