https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/romashkin-rasskazal-ob-interese-k-letnemu-tursezonu-v-abkhazii-1050290888.html

Ромашкин рассказал об интересе к летнему турсезону в Абхазии

Ромашкин рассказал об интересе к летнему турсезону в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как россияне бронируют отдых на весну и лето в Абхазию, какие тренды отличают этот турсезон, в эфире радио Sputnik рассказал, вице-президент Ассоциации... 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T18:32+0300

2024-02-29T18:32+0300

2024-02-29T18:32+0300

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Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии: Sputnik Абхазия Ромашкин о бронировании отдыха в Абхазии:

Основной интерес туристов сейчас направлен на период с 1 мая по конец сезона. Активно бронируется лето и сентябрь, сказал Ромашкин. "Есть небольшой, скромный поток в марте, зато продажи летнего периода идут с ростом 35-40 процентов к прошлому году", - рассказал Ромашкин. Подробности слушайте в подкасте.

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