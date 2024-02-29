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Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер
Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер
Sputnik Абхазия
Мария Глускер родилась 22 августа 1922 года, в прошлом году она отметила свой 101-й день рождения. 29.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. На 102 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Абхазии Мария Глускер. Об этом Sputnik сообщили ее родственники.Она попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет сначала в качестве медсестры, но потом была вынуждена уйти в партизанский отряд.Мария Глускер награждена медалью "За боевые заслуги", орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде.
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абхазия, новости, великая отечественная война
Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер
Мария Глускер родилась 22 августа 1922 года, в прошлом году она отметила свой 101-й день рождения.
СУХУМ, 29 фев - Sputnik. На 102 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Абхазии Мария Глускер. Об этом Sputnik сообщили ее родственники.
Она попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет сначала в качестве медсестры, но потом была вынуждена уйти в партизанский отряд.
Мария Глускер награждена медалью "За боевые заслуги", орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде.