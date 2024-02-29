https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/skonchalas-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-mariya-glusker-1050313587.html

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер

Sputnik Абхазия

Мария Глускер родилась 22 августа 1922 года, в прошлом году она отметила свой 101-й день рождения. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T18:33+0300

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. На 102 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Абхазии Мария Глускер. Об этом Sputnik сообщили ее родственники.Она попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет сначала в качестве медсестры, но потом была вынуждена уйти в партизанский отряд.Мария Глускер награждена медалью "За боевые заслуги", орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде.

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