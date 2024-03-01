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Диана Пилия избрана председателем Конституционного суда Абхазии
Диана Пилия избрана председателем Конституционного суда Абхазии
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1 марта 2024 года истек срок полномочий предыдущего председателя - Людмилы Ходжашвили. 01.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-01T15:17+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Диана Пилия избрана председателем Конституционного суда Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".На закрытом заседании тайным голосованием помимо председателя были избраны заместитель председателя Раули Пантия и судья-секретарь Людмила Ходжашвили.
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абхазия, новости, конституционный суд республики абхазия
Диана Пилия избрана председателем Конституционного суда Абхазии
1 марта 2024 года истек срок полномочий предыдущего председателя - Людмилы Ходжашвили.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Диана Пилия избрана председателем Конституционного суда Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".
Возглавлять Конституционный суд Пилия будет три года - до 1 марта 2027 года.
На закрытом заседании тайным голосованием помимо председателя были избраны заместитель председателя Раули Пантия и судья-секретарь Людмила Ходжашвили.