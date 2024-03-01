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Главный четверг: Чуаз о распределении бюджетных средств в Новом Афоне
Главный четверг: Чуаз о распределении бюджетных средств в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Главный четверг" на радио Sputniк. 01.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-01T12:13+0300
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Главный четверг: Чуаз
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Чуаз
Бродячие животные, дорога к монастырю, бюджет района, подготовка к турсезону - эти темы обсудили в программе "Главный четверг" с главой собрания депутатов нового Афона Азамат Чуаз. Он сообщил, что смета расходов Нового Афона на 2024 год составляет 88 миллионов рублей, в 2023 году эта цифра составляла 75 миллионов рублей с увеличением в связи с профицитом на 18 миллионов рублей. "В этом году в случае удачного туристического сезона, будет еще пополнен бюджет. Я уверен, что все будет хорошо", - отметил Чуаз. По его словам, около 75 процентов бюджетных средств составляют расходы на выплату заработной платы. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
Главный четверг: Чуаз о распределении бюджетных средств в Новом Афоне
12:13 01.03.2024 (обновлено: 12:16 01.03.2024)
Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Главный четверг" на радио Sputniк.
Бродячие животные, дорога к монастырю, бюджет района, подготовка к турсезону - эти темы обсудили в программе "Главный четверг" с главой собрания депутатов нового Афона Азамат Чуаз.
Он сообщил, что смета расходов Нового Афона на 2024 год составляет 88 миллионов рублей, в 2023 году эта цифра составляла 75 миллионов рублей с увеличением в связи с профицитом на 18 миллионов рублей.
"В этом году в случае удачного туристического сезона, будет еще пополнен бюджет. Я уверен, что все будет хорошо", - отметил Чуаз.
По его словам, около 75 процентов бюджетных средств составляют расходы на выплату заработной платы.
Подробности слушайте в аудиофайле
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