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Главный четверг: Чуаз о распределении бюджетных средств в Новом Афоне

Главный четверг: Чуаз о распределении бюджетных средств в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Главный четверг" на радио Sputniк. 01.03.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Чуаз Sputnik Абхазия Главный четверг: Чуаз

Бродячие животные, дорога к монастырю, бюджет района, подготовка к турсезону - эти темы обсудили в программе "Главный четверг" с главой собрания депутатов нового Афона Азамат Чуаз. Он сообщил, что смета расходов Нового Афона на 2024 год составляет 88 миллионов рублей, в 2023 году эта цифра составляла 75 миллионов рублей с увеличением в связи с профицитом на 18 миллионов рублей. "В этом году в случае удачного туристического сезона, будет еще пополнен бюджет. Я уверен, что все будет хорошо", - отметил Чуаз. По его словам, около 75 процентов бюджетных средств составляют расходы на выплату заработной платы. Подробности слушайте в аудиофайле.

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