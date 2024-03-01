https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/kamkiya-ob-obraschenii-vladimira-putina-k-narodu-adekvatno-suschestvuyuschim-vyzovam--1050319215.html
Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам
Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам
Sputnik Абхазия
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik проанализировал основные тезисы послания Владимира Путина к Федеральному Собранию. 01.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-01T16:17+0300
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Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам
Sputnik Абхазия
Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам
Камкия назвал выступление путина актуальным, отвечающим вызовам, которые существуют. "Был дан жесткий ответ на расширение западного потенциала, западной помощи в отношении Украины... Такое послание адекватно нынешнему состоянию. Мотивом такого резкого выступления послужило суждение Макрона о том, что возможно включение натовских сил на территории Украины. В ответ Путин вынужден был в резкой форме ответить, что у России есть серьезный потенциал, и что те силы, которые будут осуществлять агрессию, постигнет суровое возмездие", - сказал Камкия. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, россия, президент россии, федеральное собрание рф, послание президента россии федеральному собранию, в мире, политика, аудио
подкасты, россия, президент россии, федеральное собрание рф, послание президента россии федеральному собранию, в мире, политика, аудио
Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik проанализировал основные тезисы послания Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Камкия назвал выступление путина актуальным, отвечающим вызовам, которые существуют.
"Был дан жесткий ответ на расширение западного потенциала, западной помощи в отношении Украины... Такое послание адекватно нынешнему состоянию. Мотивом такого резкого выступления послужило суждение Макрона о том, что возможно включение натовских сил на территории Украины. В ответ Путин вынужден был в резкой форме ответить, что у России есть серьезный потенциал, и что те силы, которые будут осуществлять агрессию, постигнет суровое возмездие", - сказал Камкия.
Подробности слушайте в подкасте
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