https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/kamkiya-ob-obraschenii-vladimira-putina-k-narodu-adekvatno-suschestvuyuschim-vyzovam--1050319215.html

Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам

Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам

Sputnik Абхазия

Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik проанализировал основные тезисы послания Владимира Путина к Федеральному Собранию. 01.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-01T16:17+0300

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Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам Sputnik Абхазия Камкия об обращении Владимира Путина к народу: адекватно существующим вызовам

Камкия назвал выступление путина актуальным, отвечающим вызовам, которые существуют. "Был дан жесткий ответ на расширение западного потенциала, западной помощи в отношении Украины... Такое послание адекватно нынешнему состоянию. Мотивом такого резкого выступления послужило суждение Макрона о том, что возможно включение натовских сил на территории Украины. В ответ Путин вынужден был в резкой форме ответить, что у России есть серьезный потенциал, и что те силы, которые будут осуществлять агрессию, постигнет суровое возмездие", - сказал Камкия. Подробности слушайте в подкасте.

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