https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/simonyan-opublikovala-razgovor-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1050321547.html

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

Sputnik Абхазия

В беседе, которая состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники... 01.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-01T16:47+0300

2024-03-01T16:47+0300

2024-03-01T16:48+0300

новости

крымский мост

россия

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - сказал Фенске."Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale", - возражает ему Герхартц.Он же отметил, что Крымский мост хотят уничтожить, потому что он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.Фроштедте выразил мнение о том, что за месяц подготовить украинских военных к выполнению такой задачи невозможно."Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил другой военный, Грефе.Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

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