https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/simonyan-opublikovala-razgovor-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1050321547.html
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Sputnik Абхазия
В беседе, которая состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники... 01.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-01T16:47+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - сказал Фенске."Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale", - возражает ему Герхартц.Он же отметил, что Крымский мост хотят уничтожить, потому что он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.Фроштедте выразил мнение о том, что за месяц подготовить украинских военных к выполнению такой задачи невозможно."Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил другой военный, Грефе.Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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новости, крымский мост, россия
новости, крымский мост, россия
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
16:47 01.03.2024 (обновлено: 16:48 01.03.2024)
В беседе, которая состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала
текст разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост.
Для атаки планировалось использовать крылатые ракеты Taurus.
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - сказал Фенске.
"Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale", - возражает ему Герхартц.
Он же отметил, что Крымский мост хотят уничтожить, потому что он имеет не только важное военно-стратегическое, но и политическое значение.
Фроштедте выразил мнение о том, что за месяц подготовить украинских военных к выполнению такой задачи невозможно.
"Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил другой военный, Грефе.
Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".