https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/40-detey-proshli-psikhicheskoe-obsledovanie-v-ramkakh-vtorogo-etapa-proekta-ashana--1050325965.html
Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"
Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"
Sputnik Абхазия
За два этапа проекта фонда "Ашана" российские врачи обследовали 115 детей и дали им рекомендации. 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T18:57+0300
2024-03-02T18:57+0300
2024-03-02T20:55+0300
в абхазии
абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" завершил второй этап медицинского обследования детей на наличие психических расстройств с привлечением российских специалистов, рассказала директор фонда Мактина Джинджолия. По словам Джинджолия, среди общего количества детей было 30 мальчиков и 16 девочек из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского и Галского районов. В основном, специалисты диагностировали у детей такие проблемы со здоровьем, как умственная отсталость, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития. В зависимости от диагноза российские врачи дали пациентам рекомендации, в том числе медикаментозное лечение, посещение психиатра, работа с психологом, дефектологом, логопедом, дополнительное обследование. Джинджолия также отметила, что российские специалисты выразили уверенность в необходимости открытия психоневрологического отделения в Абхазии, где будут предусмотрены дневной стационар и круглосуточные койки с возможностью проведения процедур по обследованию и лечению. Российские врачи также считают важным открытие в республике главного психиатрического кабинета и его филиалов, а также организацию скрининговой диагностики с помощью педиатров, учителей и психологов.
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"
18:57 02.03.2024 (обновлено: 20:55 02.03.2024)
За два этапа проекта фонда "Ашана" российские врачи обследовали 115 детей и дали им рекомендации.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" завершил второй этап медицинского обследования детей на наличие психических расстройств с привлечением российских специалистов, рассказала директор фонда Мактина Джинджолия.
"Основная цель проекта – выявление детей с психическими расстройствами, создание общей электронной базы, которая будет передана Минздраву, а также выработка рекомендаций для развития детской психиатрии в Абхазии. На первом этапе было обследовано 69 детей. В рамках второго этапа – 46 детей", - уточнила она.
По словам Джинджолия, среди общего количества детей было 30 мальчиков и 16 девочек из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского и Галского районов. В основном, специалисты диагностировали у детей такие проблемы со здоровьем, как умственная отсталость, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития. В зависимости от диагноза российские врачи дали пациентам рекомендации, в том числе медикаментозное лечение, посещение психиатра, работа с психологом, дефектологом, логопедом, дополнительное обследование.
Джинджолия также отметила, что российские специалисты выразили уверенность в необходимости открытия психоневрологического отделения в Абхазии, где будут предусмотрены дневной стационар и круглосуточные койки с возможностью проведения процедур по обследованию и лечению.
Российские врачи также считают важным открытие в республике главного психиатрического кабинета и его филиалов, а также организацию скрининговой диагностики с помощью педиатров, учителей и психологов.