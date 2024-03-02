https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/40-detey-proshli-psikhicheskoe-obsledovanie-v-ramkakh-vtorogo-etapa-proekta-ashana--1050325965.html

Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"

Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"

Sputnik Абхазия

За два этапа проекта фонда "Ашана" российские врачи обследовали 115 детей и дали им рекомендации. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T18:57+0300

2024-03-02T18:57+0300

2024-03-02T20:55+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" завершил второй этап медицинского обследования детей на наличие психических расстройств с привлечением российских специалистов, рассказала директор фонда Мактина Джинджолия. По словам Джинджолия, среди общего количества детей было 30 мальчиков и 16 девочек из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского и Галского районов. В основном, специалисты диагностировали у детей такие проблемы со здоровьем, как умственная отсталость, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития. В зависимости от диагноза российские врачи дали пациентам рекомендации, в том числе медикаментозное лечение, посещение психиатра, работа с психологом, дефектологом, логопедом, дополнительное обследование. Джинджолия также отметила, что российские специалисты выразили уверенность в необходимости открытия психоневрологического отделения в Абхазии, где будут предусмотрены дневной стационар и круглосуточные койки с возможностью проведения процедур по обследованию и лечению. Российские врачи также считают важным открытие в республике главного психиатрического кабинета и его филиалов, а также организацию скрининговой диагностики с помощью педиатров, учителей и психологов.

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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана"