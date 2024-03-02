https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/abkhaziya-predstavlena-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-kachestve-polnotsennogo-uchastnika---1050325719.html

Абхазия представлена на Всемирном фестивале молодежи в качестве полноценного участника

Абхазия представлена на Всемирном фестивале молодежи в качестве полноценного участника

Sputnik Абхазия

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T16:37+0300

2024-03-02T16:37+0300

2024-03-02T17:24+0300

абхазия

культура

традиции

госкомитет по по молодежной политике абхазии

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Общее количество абхазской молодежи, участвующей во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе", составило 108 человек в возрасте от 15 до 18 лет, рассказал Sputnik начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Идрис Кара-Осман-оглы. Возможность участия Абхазии в этом фестивале не в качестве страны-гостьи, а на правах полноценного участника Кара-Осман-оглы назвал большим событием для страны и молодежи. Он добавил, что из общего числа участников фестиваля 16 человек из Абхазии также будут включены в региональную программу и посетят ряд российских городов в образовательных целях. Делегация из Абхазии подготовила ознакомительную программу для участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сказал начальник молодежного отдела Госкомспорта республики Идрис Кара-Осман-оглы."Огромное количество стран приехало в Россию и это большой праздник для наших молодых людей. У нас есть своя определенная программа для того, чтобы показать свою культуру, быт. Такую возможность нам предоставляют. Также есть возможность для переговорного процесса в сфере молодежной политики. Это очень полезно для нас – для функционеров тоже", - подчеркнул он. По словам Кара-Осман-оглы, абхазская молодежь представит на фестивале национальные танцы, песни и подготовит стенд с национальной продукцией, а также предметами традиционного абхазского быта. Боксер из Абхазии Харитон Агрба проведен бой с мексиканцем Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 67 кг в Сочи. Как рассказал Кара-Осман-оглы, абхазская молодежь непременно посетит этот поединок для того, чтобы поддержать соотечественника. Боксер из Абхазии Харитон Агрба проведен бой с мексиканцем Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 67 кг в Сочи. Как рассказал Кара-Осман-оглы, абхазская молодежь непременно посетит этот поединок для того, чтобы поддержать соотечественника.Начальник молодежного отдела Госкомспорта Абхазии выразил уверенность в том, что подобные фестивали, в первую очередь, направлены на установление связей между молодежью из разных стран, дружеских отношений и на ознакомление с культурой и традициями друг-друга. По Указу Президента России Владимира Путина Всемирный Фестиваль молодежи пройдет на территории образовательного центра "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем участвуют около 20 тысяч представителей молодежи из России и множества других стран.

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абхазия, культура, традиции, госкомитет по по молодежной политике абхазии