https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/ekonomist-rasskazala-ob-ozhidaniyakh-ot-novogo-tursezona-v-abkhazii-1050323997.html

Экономист рассказала об ожиданиях от нового турсезона в Абхазии

Экономист рассказала об ожиданиях от нового турсезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар отмечает, что основная проблема туристической сферы Абхазии - ограниченный... 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T09:00+0300

2024-03-02T09:00+0300

2024-03-02T10:30+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050313860_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0459f5c22694c1fea20a4251a7533700.jpg

По мнению Линды Ампар, пляжный отдых еще долго будет занимать лидирующие позиции, несмотря на развитие иных видов туризма в Абхазии. Такая тенденция присуща не только Абхазии, но и другим странам, например, России, говорит экономист.По ее мнению, основная проблема туристической сферы в стране состоит в ограниченном номерном фонде."Если мы хотим увеличить турпоток в Абхазию, нам нужно работать именно в этом направлении. Такая работа, в принципе, ведется, учитывая высокий спрос, у нас появляются новые отели, пансионаты", - подчеркнула она.В продолжение Ампар сказала, что туризм в республике нужно развивать на всей территории страны, в том числе в восточной Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, видео