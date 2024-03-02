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Экономист рассказала об ожиданиях от нового турсезона в Абхазии
Экономист рассказала об ожиданиях от нового турсезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар отмечает, что основная проблема туристической сферы Абхазии - ограниченный... 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T09:00+0300
2024-03-02T09:00+0300
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По мнению Линды Ампар, пляжный отдых еще долго будет занимать лидирующие позиции, несмотря на развитие иных видов туризма в Абхазии. Такая тенденция присуща не только Абхазии, но и другим странам, например, России, говорит экономист.По ее мнению, основная проблема туристической сферы в стране состоит в ограниченном номерном фонде."Если мы хотим увеличить турпоток в Абхазию, нам нужно работать именно в этом направлении. Такая работа, в принципе, ведется, учитывая высокий спрос, у нас появляются новые отели, пансионаты", - подчеркнула она.В продолжение Ампар сказала, что туризм в республике нужно развивать на всей территории страны, в том числе в восточной Абхазии.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Экономист рассказала об ожиданиях от нового турсезона в Абхазии
09:00 02.03.2024 (обновлено: 10:30 02.03.2024)
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар отмечает, что основная проблема туристической сферы Абхазии - ограниченный номерной фонд.
По мнению Линды Ампар, пляжный отдых еще долго будет занимать лидирующие позиции, несмотря на развитие иных видов туризма в Абхазии. Такая тенденция присуща не только Абхазии, но и другим странам, например, России, говорит экономист.
По ее мнению, основная проблема туристической сферы в стране состоит в ограниченном номерном фонде.
"Если мы хотим увеличить турпоток в Абхазию, нам нужно работать именно в этом направлении. Такая работа, в принципе, ведется, учитывая высокий спрос, у нас появляются новые отели, пансионаты", - подчеркнула она.
В продолжение Ампар сказала, что туризм в республике нужно развивать на всей территории страны, в том числе в восточной Абхазии.