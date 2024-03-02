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Инал Габлия рассказал о новой спортивной программе в школах Абхазии

Инал Габлия рассказал о новой спортивной программе в школах Абхазии

Sputnik Абхазия

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания общеобразовательные учреждения страны будут оснащены спортивными площадками до конца 2024 года. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T18:21+0300

2024-03-02T18:21+0300

2024-03-02T18:21+0300

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Министр просвещения Абхазии Инал Габлия в эфире радио Sputnik рассказал о новой программе, которую руководство страны намерено реализовать в школах. Речь идет о строительстве спортивных площадок под открытым небом на территории общеобразовательных учреждений. По словам министра, за счет государственных средств при школах построят уоркаут площадки с антивандальным покрытием, с канатами, брусьями, турниками, зонами для игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис, стрельбе из лука и для подготовки к военно-спортивным играм. Габлия уверен, что эта программа будет способствовать популяризации спорта в республике, и она направлена на оздоровление подрастающего поколения.

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