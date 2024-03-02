https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/nazvano-chislo-zhiteley-gudautskogo-rayona-1050325141.html
Названо число жителей Гудаутского района
Названо число жителей Гудаутского района
Sputnik Абхазия
И.о. главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа отчитался о проделанной работе за 2023 год. 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T13:31+0300
2024-03-02T13:31+0300
2024-03-02T13:31+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В Гудаутском районе проживает 38 тысяч человек, доложил президенту Аслану Бжания и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа.Из них 22 тысячи живут в Гудауте и Новом Афоне; ️28 тысяч – в 22 селах района. По словам Лолуа, трудоспособного населения в районе – 22 тысячи человек. В частном секторе заняты 3800 человек. Средняя зарплата сотрудников госучреждений – 11 тысяч рублей, частного сектора – 15 тысяч. ⠀
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абхазия, гудаута, население
абхазия, гудаута, население
Названо число жителей Гудаутского района
И.о. главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа отчитался о проделанной работе за 2023 год.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В Гудаутском районе проживает 38 тысяч человек, доложил президенту Аслану Бжания и.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа.
Из них 22 тысячи живут в Гудауте и Новом Афоне; ️28 тысяч – в 22 селах района.
По словам Лолуа, трудоспособного населения в районе – 22 тысячи человек. В частном секторе заняты 3800 человек.
Средняя зарплата сотрудников госучреждений – 11 тысяч рублей, частного сектора – 15 тысяч. ⠀