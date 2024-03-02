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Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Трансляция завершена
Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет 2 марта в Сириусе. 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T11:30+0300
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Каждый день фестиваля посвящен определенной теме. Гости могут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ. Во всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек.
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Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Трансляция завершена
11:30 02.03.2024 (обновлено: 14:25 02.03.2024)
Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет 2 марта в Сириусе.
Каждый день фестиваля посвящен определенной теме. Гости могут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ.
Во всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек.