https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/otkrytie-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-v-siriuse-pryamaya-translyatsiya-1050324357.html

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Трансляция завершена

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет 2 марта в Сириусе. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

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Каждый день фестиваля посвящен определенной теме. Гости могут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ. Во всемирном фестивале молодежи участвуют 20 тысяч человек.

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