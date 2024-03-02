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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Sputnik Абхазия
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время... 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T11:50+0300
2024-03-02T11:50+0300
2024-03-02T11:50+0300
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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Sputnik Абхазия
Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время "секретных экспедиций" он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время "секретных экспедиций" он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.