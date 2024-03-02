https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/vasserman-ssha-i-nato-stavyat-na-katastrofu-v-pridnestrove-1050318132.html

Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье

Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье

Sputnik Абхазия

Как не допустить эскалации кризиса в Приднестровье – мнение депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T15:14+0300

2024-03-02T15:14+0300

2024-03-02T15:14+0300

радио

подкасты

нато

сша

приднестровская молдавская республика

в мире

политика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/01/1050317968_0:0:3584:2016_1920x0_80_0_0_de4552ec9e8beffd34dda0388e37fbad.jpg

Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье Sputnik Абхазия Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье

Съезд депутатов Приднестровья всех уровней состоялся в Тирасполе, его участники приняли итоговую декларацию, сообщает Sputnik Молдова.В документе говорится, что Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Речь идет о применении блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала региона. Отмечается, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.Нынешняя ситуация, как говорится в декларации, является критической и требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации."Приднестровские депутаты совершенно адекватно оценивают обстановку вокруг этого региона, но не берусь предложить простой, быстрый и бескровный выход из этой обстановки. Простым он не может быть потому, что наши стратегические конкуренты, прежде всего НАТО в целом и соединенные государства Америки в частности, совершенно осознанно и открыто ставят на максимально катастрофическое развитие событий в регионе", – отметил в комментарии Sputnik известный эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.По словам собеседника Sputnik, если говорить о силовых путях выхода из ситуации, то Российская Федерация располагает техническими возможностями, чтобы пройти через Новороссию в Бессарабию, то есть занять побережье Черного моря и междуречье Днестра и Прута.Вассерман выразил надежду, что Россия обладает достаточными силами для решения приднестровского вопроса когда это окажется необходимым и неизбежным, но не раньше.

сша

приднестровская молдавская республика

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, нато, сша, приднестровская молдавская республика, в мире, политика, аудио