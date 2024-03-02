https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/vasserman-ssha-i-nato-stavyat-na-katastrofu-v-pridnestrove-1050318132.html
Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье
Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье
Sputnik Абхазия
Как не допустить эскалации кризиса в Приднестровье – мнение депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана. 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T15:14+0300
2024-03-02T15:14+0300
2024-03-02T15:14+0300
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Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье
Sputnik Абхазия
Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье
Съезд депутатов Приднестровья всех уровней состоялся в Тирасполе, его участники приняли итоговую декларацию, сообщает Sputnik Молдова.В документе говорится, что Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Речь идет о применении блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала региона. Отмечается, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.Нынешняя ситуация, как говорится в декларации, является критической и требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации."Приднестровские депутаты совершенно адекватно оценивают обстановку вокруг этого региона, но не берусь предложить простой, быстрый и бескровный выход из этой обстановки. Простым он не может быть потому, что наши стратегические конкуренты, прежде всего НАТО в целом и соединенные государства Америки в частности, совершенно осознанно и открыто ставят на максимально катастрофическое развитие событий в регионе", – отметил в комментарии Sputnik известный эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.По словам собеседника Sputnik, если говорить о силовых путях выхода из ситуации, то Российская Федерация располагает техническими возможностями, чтобы пройти через Новороссию в Бессарабию, то есть занять побережье Черного моря и междуречье Днестра и Прута.Вассерман выразил надежду, что Россия обладает достаточными силами для решения приднестровского вопроса когда это окажется необходимым и неизбежным, но не раньше.
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подкасты, нато, сша, приднестровская молдавская республика, в мире, политика, аудио
подкасты, нато, сша, приднестровская молдавская республика, в мире, политика, аудио
Вассерман: США и НАТО ставят на катастрофу в Приднестровье
Как не допустить эскалации кризиса в Приднестровье – мнение депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана.
Съезд депутатов Приднестровья всех уровней состоялся в Тирасполе, его участники приняли итоговую декларацию, сообщает Sputnik Молдова.
В документе говорится, что Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Речь идет о применении блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала региона. Отмечается, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.
Нынешняя ситуация, как говорится в декларации, является критической и требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации.
"Приднестровские депутаты совершенно адекватно оценивают обстановку вокруг этого региона, но не берусь предложить простой, быстрый и бескровный выход из этой обстановки. Простым он не может быть потому, что наши стратегические конкуренты, прежде всего НАТО в целом и соединенные государства Америки в частности, совершенно осознанно и открыто ставят на максимально катастрофическое развитие событий в регионе", – отметил в комментарии Sputnik
известный эксперт, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
По словам собеседника Sputnik, если говорить о силовых путях выхода из ситуации, то Российская Федерация располагает техническими возможностями, чтобы пройти через Новороссию в Бессарабию, то есть занять побережье Черного моря и междуречье Днестра и Прута.
Вассерман выразил надежду, что Россия обладает достаточными силами для решения приднестровского вопроса когда это окажется необходимым и неизбежным, но не раньше.