https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/vs-rossii-otrazili-za-sutki-vosem-atak-vsu-na-avdeevskom-napravlenii-1050325402.html

ВС России отразили за сутки восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении

ВС России отразили за сутки восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении

Sputnik Абхазия

Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции. 02.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-02T14:53+0300

2024-03-02T14:53+0300

2024-03-02T14:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Российские подразделения отразили восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, сообщило Минобороны России.ВС России уничтожили на этом направлении направлении уничтожены пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley производства США, а также гаубица "Мста-Б".Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 8259 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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Sputnik Абхазия

спецоперация