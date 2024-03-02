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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/vs-rossii-otrazili-za-sutki-vosem-atak-vsu-na-avdeevskom-napravlenii-1050325402.html
ВС России отразили за сутки восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении
ВС России отразили за сутки восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении
Sputnik Абхазия
Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции. 02.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-02T14:53+0300
2024-03-02T14:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Российские подразделения отразили восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, сообщило Минобороны России.ВС России уничтожили на этом направлении направлении уничтожены пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley производства США, а также гаубица "Мста-Б".Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 8259 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация
спецоперация

ВС России отразили за сутки восемь атак ВСУ на Авдеевском направлении

14:53 02.03.2024 (обновлено: 14:54 02.03.2024)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Российские подразделения отразили восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, сообщило Минобороны России.
ВС России уничтожили на этом направлении направлении уничтожены пять боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley производства США, а также гаубица "Мста-Б".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 8259 орудий полевой артиллерии и минометов.
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