https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/nazvan-uroven-bezrabotitsy-v-sukhume-1050328539.html

Назван уровень безработицы в Сухуме

Назван уровень безработицы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Глава Сухума Беслан Эшба отчитался о проделанной работе в 2023 году. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-03T16:48+0300

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2024-03-03T16:48+0300

в абхазии

абхазия

сухум

президент

аслан бжания

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Занятость в Сухуме за год выросла на 5%, заявил глава столицы Беслан Эшба на совещании у президента Аслана Бжания. По словам Эшба, работу в прошлом году нашли около двух тысяч человек. Всего в столице проживают около 70 тысяч человек. Из них 38,5 тысяч — трудоспособны, 25 900 — заняты, 11 342 — пенсионеры.

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