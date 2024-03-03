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Назван уровень безработицы в Сухуме
Назван уровень безработицы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Глава Сухума Беслан Эшба отчитался о проделанной работе в 2023 году. 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T16:48+0300
2024-03-03T16:48+0300
2024-03-03T16:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Занятость в Сухуме за год выросла на 5%, заявил глава столицы Беслан Эшба на совещании у президента Аслана Бжания. По словам Эшба, работу в прошлом году нашли около двух тысяч человек. Всего в столице проживают около 70 тысяч человек. Из них 38,5 тысяч — трудоспособны, 25 900 — заняты, 11 342 — пенсионеры.
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абхазия, сухум, президент, аслан бжания
абхазия, сухум, президент, аслан бжания
Назван уровень безработицы в Сухуме
Глава Сухума Беслан Эшба отчитался о проделанной работе в 2023 году.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Занятость в Сухуме за год выросла на 5%, заявил
глава столицы Беслан Эшба на совещании у президента Аслана Бжания.
По словам Эшба, работу в прошлом году нашли около двух тысяч человек.
Всего в столице проживают около 70 тысяч человек. Из них 38,5 тысяч — трудоспособны, 25 900 — заняты, 11 342 — пенсионеры.