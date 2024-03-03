https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/rossiyskaya-pvo-sbila-za-sutki-143-bespilotnika-vklyuchaya-bayraktar-tb-2-1050328058.html
Российская ПВО сбила за сутки 143 беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2"
Российская ПВО сбила за сутки 143 беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 143 украинских беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщило... 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T14:55+0300
2024-03-03T14:55+0300
2024-03-03T15:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 143 украинских беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация
Российская ПВО сбила за сутки 143 беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2"
14:55 03.03.2024 (обновлено: 15:18 03.03.2024)
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 143 украинских беспилотника, включая "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов.