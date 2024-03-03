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Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Sputnik Абхазия
Какие масонские ложи возникли в Кенигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и... 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T11:05+0300
2024-03-03T11:05+0300
2024-03-03T11:33+0300
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Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Sputnik Абхазия
Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Какие масонские ложи возникли в Кенигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Зачем возродили ложу "Трех корон"? Изучаем легенды Калининграда.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
11:05 03.03.2024 (обновлено: 11:33 03.03.2024)
Какие масонские ложи возникли в Кенигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Зачем возродили ложу "Трех корон"? Изучаем легенды Калининграда.
Слушайте подкасты РИА Новости.