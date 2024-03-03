https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/tayny-kenigsberga-zachem-v-kaliningrade-vozrodili-masonskuyu-lozhu-18-veka-1050255323.html

Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века

Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века

Sputnik Абхазия

Какие масонские ложи возникли в Кенигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и... 03.03.2024, Sputnik Абхазия

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Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века Sputnik Абхазия Тайны Кенигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века

Какие масонские ложи возникли в Кенигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Зачем возродили ложу "Трех корон"? Изучаем легенды Калининграда.Слушайте подкасты РИА Новости.

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