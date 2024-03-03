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В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль
В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль
Sputnik Абхазия
По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД. 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T09:00+0300
2024-03-03T09:00+0300
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в абхазии
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гаи
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД.Блюстители правопорядка на дорогах республики за 29 дней февраля выписали 194 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 32 протокола больше, чем в январе.Замыкают наш список, по традиции, Сухумский, Гулрыпшский, Ткуарчалский и Галский районы. За месяц они "сообразили" на четверых 27 протоколов за езду в состоянии опьянения.Довольно редким обстоятельством завершился февраль на дорогах страны. Впервые за долгое время среди нарушителей не оказалось ни единой представительницы прекрасной половины человечества. В прошлом месяце подвыпившие мужчины приняли на себя весь "удар".В феврале также не было выявлено несовершеннолетних автолюбителей подшофе. Троим самым молодым "лихачам" в прошлом месяце было по 22 года. Самому старшему нарушителю в феврале было 72 года. Он из Сухума.Больше всех в минувшем месяце пренебрегали нормами безопасности и садились выпившими за руль своих "ласточек" автомобилисты в возрасте от 40 до 45 лет. Всего в феврале их было 42.Вслед за ними расположились тем, кому от 35 до 40 лет – 39 человек, а также автолюбители старше 50 лет – 36 человек.Пройдемся немного по "пьяному" февральскому календарю. В День всех влюбленных романтическое настроение сотрудниками ГАИ было подпорчено семерым нетрезвым автомобилистам, а в День защитника Отечества, который ежегодно отмечается в Абхазии 23 февраля, восемь водителей "навеселе" получили на руки протоколы за езду подшофе.
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абхазия, гаи, пдд
В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль
По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД.
Блюстители правопорядка на дорогах республики за 29 дней февраля выписали 194 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 32 протокола больше, чем в январе.
На первом месте по-прежнему остается Сухум, но уже не с 57 штрафами, как это было месяцем ранее, а с 71. До последних дней февраля за второе место "боролись" Гагра и Гудаута, которые до последнего шли ноздря в ноздрю, но Гудауте все же удалось вырваться вперед на два пункта, а Гагра в этот раз сумела "обогнать" Очамчыру.
Замыкают наш список, по традиции, Сухумский, Гулрыпшский, Ткуарчалский и Галский районы. За месяц они "сообразили" на четверых 27 протоколов за езду в состоянии опьянения.
Довольно редким обстоятельством завершился февраль на дорогах страны. Впервые за долгое время среди нарушителей не оказалось ни единой представительницы прекрасной половины человечества. В прошлом месяце подвыпившие мужчины приняли на себя весь "удар".
В феврале также не было выявлено несовершеннолетних автолюбителей подшофе. Троим самым молодым "лихачам" в прошлом месяце было по 22 года. Самому старшему нарушителю в феврале было 72 года. Он из Сухума.
Больше всех в минувшем месяце пренебрегали нормами безопасности и садились выпившими за руль своих "ласточек" автомобилисты в возрасте от 40 до 45 лет. Всего в феврале их было 42.
Вслед за ними расположились тем, кому от 35 до 40 лет – 39 человек, а также автолюбители старше 50 лет – 36 человек.
Пройдемся немного по "пьяному" февральскому календарю. В День всех влюбленных романтическое настроение сотрудниками ГАИ было подпорчено семерым нетрезвым автомобилистам, а в День защитника Отечества, который ежегодно отмечается в Абхазии 23 февраля, восемь водителей "навеселе" получили на руки протоколы за езду подшофе.