https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/v-muzhskoy-kompanii-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral--1050326625.html

В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

Sputnik Абхазия

По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. По официальным данным МВД Абхазии, в феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции составили 6218 протоколов за нарушение ПДД.Блюстители правопорядка на дорогах республики за 29 дней февраля выписали 194 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 32 протокола больше, чем в январе.Замыкают наш список, по традиции, Сухумский, Гулрыпшский, Ткуарчалский и Галский районы. За месяц они "сообразили" на четверых 27 протоколов за езду в состоянии опьянения.Довольно редким обстоятельством завершился февраль на дорогах страны. Впервые за долгое время среди нарушителей не оказалось ни единой представительницы прекрасной половины человечества. В прошлом месяце подвыпившие мужчины приняли на себя весь "удар".В феврале также не было выявлено несовершеннолетних автолюбителей подшофе. Троим самым молодым "лихачам" в прошлом месяце было по 22 года. Самому старшему нарушителю в феврале было 72 года. Он из Сухума.Больше всех в минувшем месяце пренебрегали нормами безопасности и садились выпившими за руль своих "ласточек" автомобилисты в возрасте от 40 до 45 лет. Всего в феврале их было 42.Вслед за ними расположились тем, кому от 35 до 40 лет – 39 человек, а также автолюбители старше 50 лет – 36 человек.Пройдемся немного по "пьяному" февральскому календарю. В День всех влюбленных романтическое настроение сотрудниками ГАИ было подпорчено семерым нетрезвым автомобилистам, а в День защитника Отечества, который ежегодно отмечается в Абхазии 23 февраля, восемь водителей "навеселе" получили на руки протоколы за езду подшофе.

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